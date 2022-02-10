Постпред РФ при ООН в Женеве не исключил провокаций со стороны Киева

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов считает, что необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному развитию событий, включая возможные силовые действия со стороны Киева против россиян.
По его словам, не исключено, что "горячие головы" в Киеве могут решиться на отчаянные действия, например, против российских граждан в Крыму или в граничащих с Украиной субъектов РФ, пишет РИА Новости.
Дипломат напомнил, что призывы к таким опасным действиям появляются в украинских СМИ, а также звучат со стороны некоторых безответственных украинских политиков. Гатилов подчеркнул, что подобные высказывания игнорировать нельзя.
Ранее постпред заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину, в этом нет ни мотива, ни геостратегической цели, ни даже намека на здравый смысл. Гатилов подчеркнул, что Москва всегда выступает за ровные, взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями.