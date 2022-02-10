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10.02.2022 07:25
Рубрика: Власть

Постпред РФ при ООН в Женеве не исключил провокаций со стороны Киева

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов считает, что необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному развитию событий, включая возможные силовые действия со стороны Киева против россиян.

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По его словам, не исключено, что "горячие головы" в Киеве могут ‎решиться на отчаянные действия, например, против ‎российских граждан в Крыму или в граничащих с Украиной субъектов РФ, пишет РИА Новости.

Дипломат напомнил, что призывы к таким опасным ‎действиям появляются в украинских СМИ, а также звучат со стороны некоторых ‎безответственных украинских политиков. Гатилов подчеркнул, что подобные высказывания игнорировать нельзя.

Ранее постпред заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину, в этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели, ни даже намека на здравый смысл. Гатилов подчеркнул, что Москва ‎всегда выступает за ровные, взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями.

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