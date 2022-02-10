Предъявлены обвинения миллионеру, разогнавшемуся на Bugatti до 417 км/ч

Чешский миллионер Радим Пассер разогнался на своем Bugatti Chiron на немецкой автомагистрали до 417 км/ч. Теперь ему грозит за это тюремное заключение сроком до двух лет или внушительный штраф.

Видеоролик о своей суперскоростной поездке по трассе между Берлином и Ганновером водитель разместил на YouTube, сообщает BBC. На Bugatti Chiron он сумел разогнаться до 417 км/ч, что зафиксировал спидометр автомобиля.

В Германии начали расследование этого инцидента после того, как о нем написали местные СМИ. Несмотря на то, что на некоторых участках скоростных автомагистралей нет ограничений по скорости, местные законы учитывают также другие обстоятельства. Если водитель "ведет себя безрассудно", а его манера езды грубо нарушает правила дорожного движения, это может быть поводом для уголовного преследования.

В комментариях к видео миллионер уточнил, что хороший обзор дороги сохранялся на всем протяжении эксперимента, безопасность движения была приоритетом. Съемка проводилась в 04:50 утра в воскресенье, когда на трассе было минимум других машин. Была ли поездка действительно безопасной, предстоит решить правоохранительным органам.