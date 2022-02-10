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Рубрика: Экономика

Представитель ВОЗ: Процесс одобрения "Спутника V" продвигается вперед

Процесс одобрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин для всех одинаков, нет возможности его каким-либо образом "ускорить". Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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По ее словам, процедура включения российской вакцины "Спутник V" в список средств, рекомендованных для экстренного применения, возобновлен, подписаны все необходимые юридические документы. Вуйнович добавила, что ВОЗ получила документы в конце декабря и некоторые - в 2022 году.

Вопросы о том, будет ли и когда будет проводиться проверка, а также, что необходимо будет проверить - обсуждается между заявителем и штаб-квартирой ВОЗ. Пока процесс не завершен, все детали остаются конфиденциальными. "Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед", - рассказала Вуйнович в интервью "Известиям".

ВОЗ придется зарегистрировать вакцину против коронавируса "Спутник V", так как невозможно игнорировать ее эффективность против COVID-19. Об этом накануне заявил директор Центра им. Гамалеи (разработчик вакцины) Александр Гинцбург. "Эффективность и безопасность "Спутника V" - научный факт, подтвержденный в более чем 20 публикациях в ведущих мировых медицинских журналах", - сказал ученый. Сейчас "Спутник V" одобрен в 71 стране мира с общим населением 4 млрд человек.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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