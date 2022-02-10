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10.02.2022 13:26
Рубрика: Экономика

Продажи слабоалкогольных напитков выросли в прошлом году на четверть

Текст: Татьяна Карабут
На российском рынке алкоголя растет популярность слабоалкогольных напитков, утверждают в компании NielsenIQ. В прошлом году динамика продаж слабоалкогольных коктейлей ускорилась в сравнении с 2020 годом - в 2021 году продажи выросли на 26,1% в денежном выражении и на 24,3% в штуках.

Среди других быстрорастущих категорий алкоголя эксперты называют также джин (плюс 41,1% в деньгах и 43,5% в штуках), виски (25% и 23,9% соответственно), ром (19,9% и 17,1%), ликер (18,4% и 15%).

В натуральном выражении продажи алкоголя росли почти во всех категориях, за исключением игристых вин и вермутов.

В целом рынок алкоголя стал самой динамично развивающейся индустрией в структуре товаров повседневного спроса (FMCG): динамика продаж алкоголя составила 3,7% в штуках, что стало самым высоким показателем среди всех индустрий FMCG в 2021 году. Все товары FMCG прибавили 1,5% в натуральном выражении. Продажи продовольственных товаров выросли на 2,9%. А, например, сигареты и непродовольственные товары показали в штуках отрицательную динамику (минус 6,5% и 6,1% соответственно).

Основными драйверами роста продаж алкоголя в NielsenIQ называют рост цен, увеличение реального спроса на алкоголь и расширение ассортимента. При этом темпы инфляции в алкогольной группе оказались значительно ниже, чем в среднем по рынку - 3,9% по сравнению с 6,1%.

Помимо роста спроса на алкогольные напитки со стороны потребителей, другим важным фактором развития рынка стало расширение ассортимента. Например, в сегменте джина доля новинок, запущенных за последние два года, составила более 35%, в сегменте рома - 16,3%.

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При этом, с одной стороны, потребители стараются экономить на покупке алкоголя. Этим объясняется увеличение спроса на продукцию собственных торговых марок (СТМ). За счет отсутствия трат на продвижение такая продукция продается на 10-20% дешевле брендовой при сопоставимом качестве. По данным NielsenIQ, категориями с самой быстро растущей долей СТМ стали джин (здесь доля СТМ за год удвоилась), ликер и пиво.

С другой стороны, развивается и противоположный тренд: увеличивается доля премиум-сегмента в категориях, которые являются ключевыми драйверами роста рынка.

"На фоне сокращения расходов на питание и развлечения вне дома часть потребителей готовы покупать алкоголь премиального ценового сегмента для потребления в домашних условиях", - считают в компании.

Доля высокого ценового сегмента выросла в трех из пяти алкогольных категорий, вносящий наибольший вклад в развитие индустрии - это виски, игристое вино и ром.

Об изменении структуры продаж алкоголя накануне в интервью "РГ" говорил и глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин.

Экономика Товары и цены Цены на продукты Алкоголь и табак

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