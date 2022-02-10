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10.02.2022 18:37
Рубрика: Власть

Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Второе подряд публичное заблуждение главы британского министерства иностранных дел Элизабет Трасс - не оговорка, а следствие незнания предмета. Такой вывод сделал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова дипломата о том, что "Великобритания никогда не признает суверенитета России" над Воронежской и Ростовской областями. Об этом Трасс заявила в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ответ на соответствующий вопрос, касавшийся права России перемещать свои войска по своей территории.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Выходит, нашумевшее заявление Трасс о "великой Украине", сражавшейся за свою долгую историю то с монголами, то с татарами, - не оговорка, не неудачный оборот речи, а нечто более глубокое, вытекающее из, мягко говоря, незнания предмета", - констатировал Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил поговорку, которую когда-то произнес другой британский политик: "Дипломат должен два раза подумать, прежде чем не сказать ничего". "Трасс, видимо, следует совсем другой заповеди", - подчеркнул Пушков.

Кстати, в Telegram-канале посольства Британии уже поспешили объяснить "оговорку" дипломата.

"Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером. Она сказала: "В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России", - говорится в сообщении дипмиссии.

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