Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине

Переговоры с министром иностранных дел Великобритании по Украине напоминают разговор немого с глухим. Так охарактеризовал глава российского МИД Сергей Лавров беседу с британской коллегой Лиз Трасс.

"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, - заявил глава внешнеполитического ведомства РФ на пресс-конференции, - вроде бы слушаем, но не слышим".

По его словам, подробнейшие разъяснения российской стороны упали на "неподготовленную почву".

Ранее Сергей Лавров выразил надежду, что Россия и Британия найдут способы восстановления прерванных межведомственных связей. Если Лондон нацелен на улучшение отношений - Москва ответит взаимностью, подчеркнул он.