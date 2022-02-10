Путин: Макрон позвонит после консультаций с Европой и США

Разговор президентов России и Франции по Украине и вопросам безопасности пройдет после того, как французский лидер Эмманюэль Макрон завершит консультации с европейскими и американскими партнерами, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"С президентом Франции мы договорились, что он позвонит после своих консультаций не только в Киеве, но и в европейских странах, с американскими партнерами", - сказал он в четверг, отвечая на вопросы СМИ по окончании переговоров с президентом Казахстана Касым-Жоматром Токаевым.

"Я так понимаю, что они еще не закончились. Пока такого разговора не состоялось", - добавил российский лидер. Что касается дальнейших переговоров с Европой и США по вопросам безопасности, "они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме", Россия готовит ответ и в НАТО, и в Вашингтон, проинформировал Владимир Путин.