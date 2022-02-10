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10.02.2022 14:49
Рубрика: Власть

Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин начал в Кремле встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Российский лидер, начиная встречу отметил, что Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. "Мы встречались перед Новым годом, ничего не предвещало развитие таких событий. Тем не менее ситуация восстановлена", - констатировал Путин.

Фото: Vladimir Tretyakov/AP
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Он напомнил, что Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьей четвертой договора подставила плечо Казахстану. При этом президент РФ отметил, что главную роль, конечно, сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу.

"Знаю, теперь немало усилий придется приложить, чтобы даже восстановить все, что было потеряно в ходе этих событий, но Казахстан тем ни менее уверенно, твердо стоит на ногах, благодаря вашим усилиям, под вашим руководством развивается", - сказал Путин.

В свою очередь Токаев выразил благодарность за направление миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. "Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов и бандитов, которые выбрали своей жертвой Казахстан", - сказал он. Президент Казахстана заявил, что все виновные в нападении на страну будут наказаны, обнаружены и привлечены к ответственности.

Токаев и Путин встречаются впервые после январских событий в Казахстане, когда в стране прошли массовые погромы и беспорядки.

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