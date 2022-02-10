Путин обещал Казахстану дальнейшую поддержку в подготовке военных специалистов

Россия и впредь будет оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

По словам российского лидера, на переговорах речь шла в том числе и о дальнейшем укреплении военного и военно-технического сотрудничества государств.

Россия, подчеркнул он, продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств.

Также будет продолжено сотрудничество по созданию на территории Казахстана лицензионных производств и сервисных центров обслуживания российской военной техники, добавил Путин.