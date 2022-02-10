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10.02.2022 18:37
Рубрика: Власть

Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях

Текст: Галина Мисливская

Фраза "нравится - не нравится, терпи, моя красавица" не была обращена лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому и касалась лишь необходимости выполнять Минские соглашения, заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с главой Казахстана.

Путин о выполнении Киевом Минских соглашений: Нравится - не нравит­ся, терпи, моя краса­вица

"Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности. Это не имело, повторяю, никакого личного измерения", - сказал Путин.

Он напомнил, что это сам Зеленский говорил о том, что ему не нравятся Минские соглашения. "Когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится или не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат", - отметил российский лидер. Он добавил, что если государство берет на себя определенные обязательства, то партнеры ожидают их исполнения.

Напомним, слова о "красавице" прозвучали на брифинге по итогам переговоров Владимира Путина с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Владимир Зеленский днем позже ответил, что Украина безусловно красавица и "очень терпелива, потому что это мудрость".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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