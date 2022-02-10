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10.02.2022 18:29
Рубрика: Власть

Путин сообщил о начале поставок "Спутника Лайт" в Казахстан

Текст: Татьяна Замахина
В Казахстане выпущено около 6 млн компонентов российского "Спутника V", а теперь начались поставки и "Спутника Лайт". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Говоря о сотрудничестве в сфере медицины, российский лидер отметил, что в самый острый период пандемии Россия пришла на помощь братской республике. В Казахстан, по его словам, был направлен внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы.

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В республике, продолжил президент, было налажено производство российской вакцины "Спутник V". В общей сложности уже выпущено более 6 млн компонентов - первой и второй доз этого препарата, уточнил Путин.

Кроме того, начались поставки вакцины "Спутник Лайт", которая в том числе сможет использоваться в качестве бустера для различных вакцин, заявил глава государства.

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