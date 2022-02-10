Путин сообщил о начале поставок "Спутника Лайт" в Казахстан

Говоря о сотрудничестве в сфере медицины, российский лидер отметил, что в самый острый период пандемии Россия пришла на помощь братской республике. В Казахстан, по его словам, был направлен внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы.

В республике, продолжил президент, было налажено производство российской вакцины "Спутник V". В общей сложности уже выпущено более 6 млн компонентов - первой и второй доз этого препарата, уточнил Путин.

Кроме того, начались поставки вакцины "Спутник Лайт", которая в том числе сможет использоваться в качестве бустера для различных вакцин, заявил глава государства.