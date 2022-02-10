Рассел Кроу сыграет в фильме Marvel "Крэйвен-охотник"

Рассел Кроу присоединился к касту фильма по Marvel о злодее "Крэйвен-охотник" (Kraven the Hunter) и сыграет вместе с Аароном Тейлором-Джонсоном, который утвержден на главную роль. Режиссер - Джей Си Чендор ("Самый жестокий год", "Предел риска").

Как сообщает The Hollywood Reporter, деталей о фильме известно немного, разве что намеченная дата премьеры - 13 января 2023 года. Русский охотник на крупную дичь Сергей Кравинов, является одним из самых известных противников Человека-паука. Он дебютировал в комиксах о "Человеке-пауке" под номером 15 в 1964 году.

Отмечается, что это один из проектов по вселенной героев "Человека-паука" Marvel, находящихся в разработке для Sony. Уже вышли "Веном", "Веном 2" и готовится к прокату "Морбиус".

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