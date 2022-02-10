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10.02.2022 12:44
Рубрика: Общество

Оперштаб Москвы обосновал суточный рост случаев COVID изменениями в порядке учета Роспотребнадзора

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве прокомментировал суточный рост заболеваемости. Рост главным образом связан с введением изменений в порядок учета новых случаев COVID-19 на федеральном уровне.

В Москве сокращается количество госпитализированных с COVID-19

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 4 февраля 2022 года в санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика новой коронавирусной инфекции" были внесены изменения, вступившие в силу 6 февраля. Теперь к ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведенных в поликлиниках (в отделениях для приема горожан с симптомами ОРВИ) исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов) без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-исследования. При сохранении прежней методики учета новых случаев сейчас наблюдалось бы существенное падение заболеваемости.

Важно, что при этом для самих пациентов алгоритм лечения не меняется. Как и раньше, наблюдение и лечение от коронавируса начинается для пациентов с симптомами ОРВИ после получения положительного результата экспресс-теста.

Как ранее сообщал оперштаб, середина недели традиционно сопровождается подъемом в числе новых случаев. Понедельник и вторник зачастую являются "пиковыми" днями обращения жителей в медицинские организации после выходных дней. А результаты тестов после обработки проб, взятых в понедельник и вторник, поступают к середине недели, и к этому моменту число новых случаев достигает своих пиковых значений. Аналогичная ситуация наблюдалась, например, на прошлой неделе.

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