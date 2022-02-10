Под Ярославлем собаки насмерть загрызли женщину

В Ярославской области выясняют обстоятельства гибели женщины от укусов собак.

В областной прокуратуре пояснили, что пострадавшая, личность которой пока не установлена, поступила в реанимацию Переславской ЦРБ утром 10 февраля со множественными укушенными ранами и обморожением. Через час, не приходя в создание, женщина скончалась. По предварительной версии, женщину покусали бродячие собаки.

Переславская межрайонная прокуратура по факту произошедшего провела проверку. Ее материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По словам Яны Смирновой, органы местного самоуправления наделены полномочиями по отлову безнадзорных животных, их транспортировке и передаче в приюты. На территории городского округа Переславль-Залесский уполномоченная организация в этой сфере - городской многофункциональный центр развития. Однако проверка показала, что контракт на отлов бродячих животных в 2022 году своевременно заключен не был.

Следственные органы СК РФ по Ярославской области организовали после гибели женщины свою доследственную проверку.