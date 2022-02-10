СК проверит, у кого жили нападавшие, которые убили кассира

Ход и результаты расследования этого резонансного преступления уже поставлены на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета.

Вот чем сегодня располагает следствие. Ночью 9 февраля в помещение уже закрытого магазина через служебный вход вошли четверо человек, вооруженных бейсбольными битами. Они напали на директора магазина и ее супруга, а также продавца-кассира, "нанеся им множественные удары битами".

Затем нападавшие похитили из кассы все деньги - 71 тысячу рублей и скрылись с места преступления. От полученных ран продавец-кассир скончалась на месте, директор магазина и ее супруг госпитализированы.

Весь налет засняли камеры видеонаблюдения магазина. Так что вопросов у следствия, кто из налетчиков что делал и где стоял, быть не может.

На поимку нападавших у правоохранителей ушло буквально несколько часов. В СК сказали, что "благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемые, являющиеся гражданами одного из соседних государств, задержаны по горячим следам".

За деликатной фразой следствия о гражданах соседнего государства скрывается вот что: все четверо - граждане Таджикистана. Официально они нигде не работали. Сейчас следствие ищет, у кого эти люди проживали. Вокруг места ЧП частные дома и дорогие коттеджи. Так что вполне может быть, что они обитали на территории какого-то дома.

Жили нападавшие в селе Новопетровское или рядом с ним, вероятно, давно - расписание работы магазина знали хорошо. Да и как войти в него, если закрыты двери, также были в курсе.

Известен возраст налетчиков - самому молодому 18 лет, самому взрослому - 41. Именно он, самый взрослый, бил и убил кассиршу, которая вообще не должна была находиться в тот несчастный день в магазине, а всего-то вышла подменить знакомую.

"В ходе следствия будет проверена легальность их нахождения на территории Российской Федерации, а также будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области",- заявила представитель СК по Московской области Ольга Врадий.

Следователи и криминалисты провели все необходимые действия - осмотрели место происшествия, изъяли "предметы, имеющие значение для следствия". До сих пор идут допросы свидетелей и подозреваемых. Назначены необходимые экспертизы .

В СК уже сказали, что в ближайшее время нападавшим будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.