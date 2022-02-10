Суд избрал меру пресечения предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке

В прокуратуре Москвы сообщили, что суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Запрет определенных действий это гуманная мера. Она подразумевает, что человек остается дома, тем не менее, на него накладываются определенные ограничения. Например, если подследственный обвиняется в совершении ДТП, ему могут запретить садиться за руль.

Как ранее сообщала "РГ", массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе 8 февраля. По данным столичного главка МЧС, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажатыми в машинах. В столичной госавтоинспекции сообщали, что предполагаемым виновником ДТП стал водитель автомобиля Mercedes.

Кроме того, ранее сообщалось что в этом ДТП пострадал миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель. Бизнесмен рассказал РИА Недвижимость, что с инфарктом он попал в реанимацию. Что касается предполагаемого виновника аварии, то в его отношении возбуждено уголовное дело.

"С учетом позиции прокуратуры Западного административного округа суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском ш., в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года", говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Содержание запретов, какие именно ограничения наложены, не раскрывается. В надзорном ведомстве подчеркнули, что расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) находится на контроле прокуратуры.