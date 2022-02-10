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10.02.2022 20:26
Рубрика: Происшествия

Суд избрал меру пресечения предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке

Текст: Владислав Куликов

В прокуратуре Москвы сообщили, что суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Фото: Агентство "Москва"
В массовом ДТП на Рублевском шоссе пострадал миллиардер Алексей Шепель

Запрет определенных действий это гуманная мера. Она подразумевает, что человек остается дома, тем не менее, на него накладываются определенные ограничения. Например, если подследственный обвиняется в совершении ДТП, ему могут запретить садиться за руль.

Как ранее сообщала "РГ", массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе 8 февраля. По данным столичного главка МЧС, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажатыми в машинах. В столичной госавтоинспекции сообщали, что предполагаемым виновником ДТП стал водитель автомобиля Mercedes.

Кроме того, ранее сообщалось что в этом ДТП пострадал миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель. Бизнесмен рассказал РИА Недвижимость, что с инфарктом он попал в реанимацию. Что касается предполагаемого виновника аварии, то в его отношении возбуждено уголовное дело.

"С учетом позиции прокуратуры Западного административного округа суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском ш., в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года", говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Содержание запретов, какие именно ограничения наложены, не раскрывается. В надзорном ведомстве подчеркнули, что расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) находится на контроле прокуратуры.

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