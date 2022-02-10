Для городов Дальнего Востока подготовят мастер-планы

Планы развития и мастер-планы дальневосточных городов, прежде всего тех, население которых превышает 50 тысяч человек, разрабатываются сегодня по поручению президента страны Владимира Путина. Летом проведут открытый конкурс, а проекты победителей представят на ВЭФ-2022 в сентябре.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев считает, что в числе первых необходимо представить мастер-план столицы округа - Владивостока.

- Планы достаточно амбициозные: это и новые дорожные развязки, которые позволят по сути дела закольцевать движение на остров Русский, и строительство дополнительных городских центров, которые тоже создают агломерацию. Но проекты надо обсуждать с точки зрения готовности, экономической обоснованности. А самое главное - все это должно отвечать интересам людей, живущих во Владивостоке, - сказал полпред, обоб­щив пожелания: более красивый и удобный для жизни город, более доступное жилье, меньше пробок на дорогах.

Для консолидации предложений создана рабочая группа из градостроителей, представителей администрации города и правительства края, минвостокразвития, Союза архитекторов России и общественности.

- Ей предстоит определить направления развития экономики, образ будущего Владивостока в целом и проекты-флагманы, которые определят точки роста территорий, - рассказал главный архитектор Приморского края Александр Котляров.

По его словам, новый мастер-план будет рассчитан до 2050 года, с четкой структуризацией на каждые десять лет. Команда использует опыт существующих документов, среди которых, например, объемно-пространственный регламент, мастер-планы бухты Новик и центральных районов города, созданные при участии японской архитектурно-инжиниринговой компании Nikken Sekkei. К слову, концепцию развития города от специалистов из Страны восходящего солнца уже представляли на ВЭФ в 2017 году, а затем дорабатывали с учетом поступивших предложений.

Тогда к предпосылкам развития приморской столицы были отнесены ее геополитическое положение, высокая концентрация вузов, богатые природные и культурные ресурсы, многонациональный характер города, большие резервные территории для застройки. Среди минусов - дискомфортная и невыразительная жилая среда, стагнация промышленности, слабо развитая транспортная сеть. В транспортных проблемах Владивостока японцы винили расположение функциональных зон, из-за которых центральная часть города перегружена административными и промышленными комплексами, там же располагается и большой порт.

В японском мастер-плане предполагалось заложить строительство новой кольцевой автодороги - ВКАД, которая позволила бы вынести грузовой трафик из центра и решить проблему пробок. Эта идея обрела конкретные очертания, и уже появилось несколько потенциальных инвесторов на первую очередь строительства. Сейчас в правительстве края рассматривают предложение одного из них - крупной китайской корпорации, которая намерена работать на условиях концессионного соглашения.

Однако жители Владивостока, которые должны бы радоваться грядущим переменам, проектом недовольны. Вопросы вызывают планы сооружения моста на малоосвоенный остров Елены, как, собственно, и застройка самого острова: там собираются возвести около 400 тысяч "квадратов" жилья для девяти тысяч человек. Владивостокцы уже саркастически говорят о "мосте в никуда" и "острове бизнес-класса".

Кроме того, им не нравится идея второй очереди ВКАД. По плану дорога из центра в пригород пройдет вдоль береговой полосы, и горожане считают, что это ухудшит экологическую ситуацию и отрежет подходы и подъезды к морю.

Нужно помнить, для кого создаются мастер-планы. Они не для чиновников, они для жителей, туристов и инвесторов

Впрочем, как выяснилось, свои виды на Владивосток имеют разработчики мастер-плана Хабаровска. Он создается при участии ВЭБ.РФ и КБ "Стрелка". На совещании по развитию бывшей дальневосточной столицы партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов предложил рассматривать Хабаровск в связке с Владивостоком.

- Специалисты называют такой формат мега-городской агломерацией, подразумевая под этим целостный регион, объединенный связями, развивающийся сбалансированно за счет них, - пояснил Муратов.

Его поддержал глава минвостокразвития Алексей Чекунков.

- С идеей "Хабаровск - Владивосток" согласен. Для России Дальний Восток - приоритетная территория. Мы хотим создать здесь максимально сильную агломерацию. Хабаровск и Владивосток могли бы стать такой при наличии быстрой наземной транспортной связи. Кроме того, Хабаровск - одна из витрин России для АТР. Использовать близость к Азии и идею взаимосвязи Европы и Азии обязательно нужно, - прокомментировал предложения экспертов министр.

Один из самых интересных мастер-планов создадут для города Циолковский в Амурской области. Изначально населенный пункт возник в 60-е годы прошлого века как военный городок ракетной дивизии. Из соображений секретности его назвали Углегорском, хотя уголь в этих краях никогда не добывали. Затем долгие годы населенный пункт именовался Свободный-18, а в 1994 году снова стал Углегорском. После расформирования ракетной дивизии на ее базе создали космодром Свободный. А после того как и он стал достоянием истории, Углегорск начал быстро приходить в упадок и терять население. Новая страница истории связана с космодромом Восточный, который решили построить именно здесь. В 2015 году населенному пункту присвоили статус города и новое имя - Циолковский. Сейчас он активно застраивается и развивается.

- По факту амурский космоград состоит из двух городов: старого, основанного еще во времена, когда там стояла воинская часть, и нового, который воплотил в себе лучшие инженерные решения и очень сильно отличается от старого, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Необходимо создать мастер-план, который бы интегрировал эти две части и рассчитал перспективы развития, по крайней мере, до 2035 года.

По словам главы региона, Циолковский становится главным космопортом России. Мастер-план разработают совместно с Роскосмосом и представят его на ВЭФ вместе с проектами развития еще четырех амурских городов - Благовещенска, Свободного, Белогорска и Тынды.

- Нужно помнить, для кого создаются данные мастер-планы. Они не для чиновников, они для жителей, туристов и инвесторов. Составляя их, мы ориентируемся на мнения тех людей, которые живут в городах, пытаемся найти ответы на самые простые вопросы "О чем этот город?", "Почему в нем хочется жить?", "Зачем там работать или вести бизнес?". На­деюсь, нам удастся вместе найти новые смыслы и новые решения, - поделился мнением Алексей Чекунков во время визита в Амурскую область.