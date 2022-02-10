В Приамурье бывшего преподавателя военного училища осудили за взятку

В Амурской области осужден бывший преподаватель кафедры физической подготовки Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Минобороны РФ.

Как сообщает главное военное следственное управление СК РФ, в октябре 2020 года курсанты ДВОКУ, не сдавшие нормативы, обратились к мужчине с просьбой посодействовать в получении высшего квалификационного уровня, чтобы они смогли получать денежные надбавки. Преподаватель не только согласился, но и рассказал о предложении своему начальнику. Вместе они озвучили сумму взятки - 7 тысяч рублей с каждого курсанта. О положительном решении курсантам рассказали посредники, которые за свое участие добавили еще по тысяче рублей. В итоге с 73 человек они собрали 743 тысячи рублей. Присвоив свою долю, посредники передали преподавателю 651 тысячу, а 160 тысяч получил его начальник.

Бывший сотрудник кафедры заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство. По решению суда он проведет полтора года в колонии строгого режима. Кроме того, с мужчины взыскали штраф в 160 тысяч рублей и на три года запретили ему заниматься преподавательской деятельностью.

"В отношении соучастника, всех посредников и курсантов-взяткодателей возбуждены уголовные дела, расследование продолжается", - добавили в ведомстве.