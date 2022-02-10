В Пензенской области школы и кружки возобновят работу после каникул

В Пензенской области с 14 февраля возобновят работу школы, которые находятся на внеплановых каникулах. Они продлились неделю. Также вернутся к прежнему режиму работы учреждения дополнительного образования, спортивные секции и кружки, сообщил во время оперативного совещания с правительством глава региона Олег Мельниченко.

- Цель которую мы ставили, достигнута. Эпидемиологические цепочки среди детей прерваны. Мы видим по детскому населению снижение динамики заболеваемости по сравнению с той, что была неделю назад. С понедельника школы выходят с каникул и начинают полноценный учебный процесс, - пояснил Мельниченко.

Справки о состоянии здоровья при возвращении к урокам детям не потребуются. В образовательных учреждениях по-прежнему действуют входные фильтры и другие противоэпидемические меры.

Ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, которые действовали с конца января, отменяются.

Общая заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе остается на высоком уровне. Ежедневно регистрируется более двух тысяч подтвержденных случаев заражения COVID-19.