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10.02.2022 10:25
Рубрика: Происшествия

Глава Сибирского управления Ростехнадзора оставил должность

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Уволился начальник Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко. Генпрокуратура РФ внесла ему представление после аварии на шахте "Листвяжная", выявив системные нарушения в работе ведомства.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
Прокуратура выявила коррупционные связи Ростехнадзора и шахт Кузбасса

Как сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль, Мироненко уволен по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы управления с 10 февраля 2022 года назначен Игорь Тихонов. Ранее он, занимая пост заместителя руководителя, курировал отделы горного надзора за добычей открытым способом, разрешительной и контрольно-аналитической деятельности, а также по надзору за предприятиями химического и оборонно-промышленного комплекса.

Мироненко возглавлял Сибирское управление Ростехнадзора с 2018 года, а до этого с 1993 года занимал в ведомстве различные должности. Это не первое увольнение в управлении по Сибири. Так, после трагедии на "Листвяжной", унесшей жизни 51 человека, написал заявление об уходе заместитель руководителя Михаил Сербинович, курировавший горный надзор на протяжении девяти лет.

Представление по поводу выявленных системных нарушений в работе Сибирского управления Ростехнадзора в конце прошлого года внес заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Это было сделано по итогам прокурорских проверок. Прокуратуре Кузбасса было поручено направить материалы проверок в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании бывших должностных лиц Сибирского управления Ростехнадзора, не выявлявших и не пресекавших нарушения в сфере промышленной безопасности. Также в конце 2021-го двое сотрудников Сибирского управления Ростехнадзора были арестованы по обвинению в халатности при проведении проверок на "Листвяжной".

Накануне заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин на расширенном заседании коллегии прокуратуры Красноярского края сообщил о том, что к гибели людей на "Листвяжной" привели ненадлежащая работа надзорных органов и нарушение требований безопасности. Как сообщает ТАСС, Демешин напомнил, что после трагедии проверки проводятся на всех горнодобывающих предприятиях страны. Итоги будут опубликованы после завершения надзорных мероприятий. Демешин, выразив надежду на результат в виде обеспечения прав людей на безопасный труд, сообщил, что уже выявлены факты, "когда органы контроля ненадлежащим образом реагировали, в том числе возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Ростехнадзора, которые обеспечивали функции контроля на Кузбассе".

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Аварии на шахтах Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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