В Сибири на фоне дорожающих машин вырос рынок автозапчастей

На фоне растущих цен на автомобили развивается вторичный рынок, а также дорожают запчасти. Даже подержанные машины многим уже не по карману. А вот автосервис становится все более прибыльным делом.

За последний год цены на новые автомобили поднялись более чем на двадцать процентов. По данным интернет-сервиса "Авито", изделия отечественного автопрома в минувшем году стоили от 600 тысяч рублей, "французы" - от 760 тысяч, а "корейцы" приблизились к миллиону.

- Сейчас этот рубеж перешагнули не только корейские, но и другие импортные автомобили, в том числе и бюджетных классов. К миллиону приближаются и цены на российскую продукцию, - пояснил корреспонденту "РГ" омский автоэксперт Сергей Максименко. - Из-за дефицита новых машин в салонах дилеры с продажами не торопятся. И даже пытаются накрутить их стоимость за счет дополнительных опций и услуг по специальным ценам.

Стремительно дорожающие автомобили заставляют россиян активнее интересоваться вторичным рынком и запчастями. Тенденция обозначилась два года назад, в 2021-м укрепилась и, судя по всему, продолжается. Так, в прошлом году автовладельцы купили запчастей на 28 процентов больше, чем в 2020-м.

- Переориентация автолюбителей на рынок машин с пробегом вызвана несколькими причинами - пандемией, снижением доходов, дефицитом новых автомобилей у дилеров. Теперь автовладельцы вместо того, чтобы купить новую машину, вкладывают средства в ремонт. Это приводит к росту спроса на автозапчасти, а значит, и цен, - поясняет руководитель профильного сектора "Авито" Александр Куроптев.

За год автозапчасти в стране подорожали в среднем на шесть процентов. А вот спрос на детали с авторазборов снизился, причем сразу на 37 процентов.

- Ставить узлы с битой машины водители считают нецелесообразным. Пользователям удобнее заказать новую запчасть - бюджетную копию оригинальной заводской - на профильном сайте, оформив доставку, - отмечает Сергей Максименко.

Самый значительный рост продаж - в 2,3 раза - зафиксирован в Красноярске. В Омске продажи деталей выросли более чем наполовину. Больше всего автовладельцы покупали кузовные детали, автомобильные стекла, детали системы охлаждения, электрооборудование, элементы салона.

Россияне по-прежнему предпочитают японские модели с пробегом, на долю которых в прошлом году пришлось 36 процентов продаж. Далее следуют отечественные автомобили (32 процента), немецкие и американские (по семь процентов), корейские (шесть процентов). В топ-10 вошли также Франция, Чехия, Китай, Великобритания и Швеция. При этом самую высокую динамику продаж (рост на четырнадцать процентов) показали "китайцы".

- Секрет прост: сравнительно низкая цена, рост качества, активное наращивание поставок в Россию, - пояснил управляющий директор "Авито Авто" Кирилл Вотяков.

Средняя стоимость подержанных автомобилей с пробегом в 2021 году в стране составила 136 тысяч рублей. Подержанные "японцы" в среднем стоили 535 тысяч рублей, "немцы" - 590 тысяч, "корейцы" - 419 тысяч, "американцы" - 340 тысяч рублей.

Наиболее высокая доля продаж подержанных отечественных машин отмечается в Дагестане (61 процент), Ставропольском крае (47,5), Самарской и Ульяновской областях (45 и 46 процентов соответственно).

А вот в регионах Сибири лидерство - за иномарками. В Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской областях наиболее востребованными в 2021-м были изделия японского автопрома. Самыми непопулярными оказались китайские автомобили.

Тем временем

По данным Омской ГИБДД, за последние пять лет угоны автомобилей в регионе снизились в два с половиной раза (с 691 до 259). Чаще всего угоняют отечественные машины. Кражи дорогих иномарок за пятилетку сократились в шесть раз.