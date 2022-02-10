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10.02.2022 10:26
Рубрика: Общество

Омские инженеры создали беспилотного уборщика улиц

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 30(8678)
Ученые Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) сконструировали роботизированную машину для нужд коммунального хозяйства. Робот, оснащенный системой компьютерного зрения, по заданной программе зимой может убирать снег, летом и осенью - листья и мусор. И даже стричь газоны.

По словам изобретателей, главное - показать беспилотнику зону ответственности.

Фото: Кабардино-Балкарский научный центр РАН
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- Программа и оснащение позволяют настроить алгоритм действий робота в зависимости от поставленной задачи. Он сможет, например, кидать снег в разные стороны в диапазоне от полуметра до пятнадцати метров. Или сложить его в тележку, - поясняет доцент кафедры "Техника для строительства и сервиса нефтегазовых комплексов и инфраструктур" СибАДИ Сергей Игнатов. - Габариты робота соразмерны человеку, высота - около метра. Одной зарядки аккумулятора хватает на шесть часов. Максимальная скорость - пять километров в час. Работать машина может в любое время суток, в любую погоду. И благодаря гусеничному ходу не застрянет ни в сугробе, ни в грязи.

Беспилотный режим позволяет исключить из процесса человеческий фактор. Использовать робота можно не только во дворах, но и на складах, малых аэродромах и территориях, где не способна развернуться крупногабаритная техника. При необходимости дворника можно модернизировать под конкретные задачи предприятия.

Опытный образец, стоимость которого составит около полумиллиона рублей, омские инженеры планируют показать уже в этом году. Серийный робот будет дешевле, небольшие партии машин планируют выпускать в вузовских цехах СибАДИ. По словам ученых, разработкой уже заинтересовались клининговые компании.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Роботы: настоящее и будущее

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