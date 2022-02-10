Сколько стоит готовый бизнес в Омске

В стране растет спрос на готовый бизнес. В Омске цены почти вдвое ниже, но рынок стоит на месте. Одна из причин - снижение покупательской способности местных предпринимателей.

Эксперты интернет-сервиса "Авито" исследовали ситуацию на рынке готового бизнеса по итогам 2021 года. В целом по России спрос в этом сегменте вырос. Самыми востребованными оказались интернет-магазины, интерес к которым поднялся сразу на треть. Это и неудивительно, ведь пандемия и режим самоизоляции заставляют россиян свести к минимуму посещение маркетов и делать покупки онлайн.

Стать владельцем готового бизнеса в 2021 году можно было в среднем за 500 тысяч рублей. В Омске - за 300 тысяч, однако, несмотря на это, никакого ажиотажа на рынке не наблюдалось, и повышенной активности покупатели не проявляли. Спрос на торговые предприятия не изменился. Интерес к пунктам общественного питания (в других регионах это было в тренде) упал на четыре процента. Наполовину меньше он стал к приобретению строительных и сельскохозяйственных компаний. На 23 процента - к развлекательному бизнесу.

- В Омске и до кризиса предприятия не продавались годами, а теперь, когда покупательская способность упала, ситуация еще более осложнилась, - отмечает гендиректор омского центра деловой недвижимости Евгений Щербаков. - Сейчас, делая покупку, следует еще более скрупулезно разбираться в деталях. Выяснять уровень долгов, условия аренды, легальность бизнеса, рыночную стоимость оборудования. Даже за самыми выгодными, на первый взгляд, предложениями может скрываться компания с ушедшими в минус доходами.

В целом по стране ситуация выглядит более оптимистично.

- Мы видим, что после спада в 2020 году предприниматели стали активнее покупать и продавать готовый бизнес. Общее число объявлений выросло на четверть. Рынок восстанавливается, - подчеркивает руководитель профильной категории "Авито" Виктор Соковнин.

По данным интернет-ресурса, наиболее дорогими компаниями в 2021 году стали сельхозпредприятия, средняя стоимость которых поднялась на 44 процента - до четырех миллионов рублей. Подорожавшие на пять процентов производственные линии можно приобрести за один миллион. За 800 тысяч - предприятия общественного питания. Развлекательные заведения подорожали на девять процентов - до 600 тысяч рублей, салоны услуг - до 450 тысяч. Средняя стоимость торговой точки составила 400 тысяч рублей. Самыми доступными оказались интернет-магазины - 115 тысяч рублей.

По мнению экспертов, период стагнации может закончиться вместе с пандемией. Сейчас из-за режима санитарных ограничений просчитать вероятную выгоду непросто, так что разумно переждать трудный период.

Справка "РГ"

Сегодня в рубрике "Готовый бизнес" Омска представлено 467 объявлений о продаже. В списке самых дорогих предложений - салон красоты за 9,8 миллиона рублей, хостел за 7,5 миллиона, сеть кофеен за 3,1 миллиона, мега-теплица за 1,3 миллиона рублей. Самые дешевые варианты - фотостудия за 30 тысяч рублей, автосервис за 27 тысяч, цветочный магазин за 23 тысячи рублей.