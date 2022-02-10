В суде подтвердили судимость педагога, которая читала детям Хармса

Педагог из Петербурга Серафима Сапрыгина, которая стала обсуждаемой персоной после поста об увольнении после чтения школьникам произведений Хармса, в прошлом имела судимость. Такой вывод можно сделать из релиза объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Серафима Сапрыгина не скрывает, что она родом из Волгограда и изначально ее имя по паспорту звучала как Сима Казимова. Однако несколько лет назад она сменила имя и документы.

Как следует из релиза объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, 17 декабря 2008 года по имени Сима Казимова была осуждена Краснооктябрьским районным судом Волгограда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ее приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно.

События, за которую судили Симу Казимову, имели место 29 октября 2007 года, когда во время посиделок с друзьями девушка сделала замечание знакомому. Тот ударил ее кулаком в лицо. За девушку вступился друг, он попытался вразумить знакомого, этого закончилось дракой. Тогда Сима Казимова, как следует из релиза суда, дважды ударила своего обидчика кухонным ножом. Сама девушка на заседаниях заявляла, что никого ножом не била. Но суд посчитал ее вину доказанной.

Стоит отметить, что наказание по этой статье она получила довольно мягкое, законодательство предусматривает для признанных виновными до восьми лет лишения свободы.

Примечательно, что ранее Серафима Сапрыгина обнародовала справку об отсутствии у нее судимости.

Напомним, в центре общественного внимания педагог-организатор оказалась после того как рассказала в соцсетях о том, что ее уволили из петербургской гимназии №168 за чтение произведений Хармса на уроке. Этот пост вызвал большой резонанс в социальных сетях, начались проверки. Пока установлено, что девушка уволилась сама, спор с руководством школы у нее был, но предметом стало не отношение администрации к Хармсу как к таковому, а то обстоятельство, что педагог отклонилась от ранее утвержденного плана занятий, предполагавшем изучение на уроке другой темы.