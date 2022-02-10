В Екатеринбурге арестовали полицейского из наркоконтроля

Железнодорожный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков городской полиции, который подозревается в коррупционном преступлении.

По данным источника ТАСС, речь идет о врио главы отдела наркоконтроля, который мог систематически требовать взятки у тех, кто был замешан в делах с незаконным оборотом зелья.

Напомним, по данным Следственного комитета Свердловской области, с 2018 по 2020 годы оперуполномоченный райотдела получил крупные суммы от наркоторговцев и пообещал не привлекать их к уголовной ответственности.

Вычислили злоумышленника сотрудники регионального ФСБ и сыщики подразделения собственной безопасности главка МВД. Сейчас проводится служебная проверка, фигурант отстранен от работы. Он обвиняется по статье 290 УК РФ.