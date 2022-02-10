Восьмые "Елки" стали лидером просмотров в интернете

Кинокомпания-производитель проекта с многолетней историей - "Елки" - обнародовала статистику онлайн-кинотеатра в первые дни Нового года: число просмотров восьмой серии кинофраншизы перевалило за 1,5 миллиона.

Напомним, фильм снимали в семи городах России. Не обошел он и Тюмень - кинопроцесс в городе был запущен в конце августа (на просьбу переодеться летом в зимнее откликнулось немало жителей), причем пятую часть съемочной команды составили именно тюменцы, которые неоднократно заявляли о себе как о толковых специалистах. Недаром прежде им доверяли разрабатывать компьютерную графику для клипов Димы Билана и 50 Cent, создавать саунд-дизайн таких фильмов, как "Огонь", "Обратная связь", "Пара из будущего". Тюменские кинематографисты принимали участие и в рождении самого кассового документального фильма за всю современную киноисторию "BEEF: русский хип-хоп".

Помимо численного превосходства в кинопроизводстве по сравнению с другими регионами, кроме столичных, Тюмень дала "Елкам" и больше всех локаций - от термального курорта до этностойбища.

- Вопрос про то, как фильм может быть реализован, оставался открытым, - отметил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский. - Вместе с кинокомпанией решили, что тюменская новелла обратится к туристическому продвижению территории.

В дальнейшем Западная Сибирь тоже планирует сотрудничать с кинокомпанией. Что это будет, скоро узнаем.