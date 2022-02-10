Сегодня стартует белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022"

Как уже информировал "СОЮЗ", в соответствии с решением президентов России и Беларуси в начале февраля на территории РБ проходил первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. А на втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, состоятся маневры "Союзная решимость-2022".

Обозреватели отмечают, что практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Кроме того, планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Что касается численности военнослужащих и количества техники, применяемой на учениях, попадающих под действие Венского документа 2011 года, то она, подтвердили в военном ведомстве РБ, не превышает определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

По информации министерства обороны Беларуси, для работы на учении аккредитовано более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные средства массовой информации, приглашение получили также белорусские блогеры и лидеры общественного мнения.

В военном ведомстве уточнили, что с 12 по 19 февраля запланирована организация пресс-туров на участки практических действий войск. В частности, 12 февраля полигон Гожский посетят белорусские и российские журналисты как представители от стран-участниц совместного оперативного учения. А 15 февраля журналисты Союзного государства побывают на участке местности Полесский, где состоится проведение боевого пуска тактическим комплексом "Точка", в ходе которого будет нанесен групповой ракетный удар по двум объектам условного противника на удалении до 70 км.

19 февраля полигон Обуз-Лесновский посетят и зарубежные журналисты. Здесь намечено ведение оборонительного боя на маневренном рубеже обороны с последующим выходом на оперативный оборонительный рубеж, нанесением поражения противнику, проведением контратаки с высадкой тактического воздушного десанта в тылу противника, при поддержке авиации и артиллерии на всех этапах оборонительного боя, информирует БЕЛТА.