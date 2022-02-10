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10.02.2022 20:13
Рубрика: Происшествия

Суд взыскал 100% доли Абызова в уставном капитале "РУ-КОМ" для погашения долга

Текст: Владислав Куликов
Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск службы судебных приставов о взыскании 100-процентной доли бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в уставном капитале ООО "РУ-КОМ". Компании также запрещено распродавать имущество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Гагаринского районного суда Анастасию Игошину.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости В изоляторе "Лефортово" Михаил Абызов проведет два месяца в одиночной или в двухместной камере. Фото: Михаил Синицын/РГ
В изоляторе "Лефортово" Михаил Абызов проведет два месяца в одиночной или в двухместной камере. Фото: Михаил Синицын/РГ

Как напоминает агентство, российская бизнес-группа "РУ-КОМ" (RU-COM) специализируется на инвестициях и управлении диверсифицированными промышленными активами в различных отраслях. В частности: мостостроении, дорожном и инфраструктурном строительстве, энергетике и т.п.

Суд признал законным взыскание с экс-министра Абызова более 2,2 млрд рублей

Напомним, сам Абызов был задержан в декабре 2019 года. На этой неделе генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в этот же суд для рассмотрения про существу уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого правительства и его предполагаемых соучастников.

РИА Новости напоминают, что по данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей и коммерческому подкупу и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что Абызов и соучастники в зависимости от роли каждого обвиняются по статьям УК РФ: "создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности".

Генпрокуратура направила иск о взыскании 126 млн долларов с Михаила Абызова

По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей. Иными словами: министру не удалось доказать законность происхождения данных средств. Что же касается арестованных акций компании, то, как сообщает ТАСС, судебные приставы просили суд обратить взыскание на акции для исполнения требований сводного исполнительного производства. Суд, выслушав участников процесса, удовлетворил требования заявителя.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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