Таксисты в восемь раз чаще обычных водителей попадают в ДТП

Водители такси почти в 8 раз чаще попадают в аварии, чем водители частных легковушек. Также высокий риск попасть в ДТП наблюдается у молодых водителей до 25 лет. Такие данные приводит Центробанк. Он на своем сайте начал публиковать углубленную статистику по ОСАГО.

Данные приводятся начиная с 2018 года, когда началась дискуссия по индивидуализации ОСАГО, по март 2021 года. Итак, согласно этим данным частота аварий с такси превышает среднюю частоту ДТП по всему рынку ОСАГО на 720 процентов. А частота аварий с легковыми машинами физлиц составляет 95 процентов от средней частоты ДТП. Таким образом, количество аварий с такси оказалось выше количества аварий с легковыми автомобилями физлиц в 7,6 раза.

Примечательно, что наиболее низкая частота аварий по отношению к средней оказалась у мотоциклов и тракторов - 22 и 0,28 процента соответственно. Молодые водители попадают в ДТП значительно чаще, чем взрослые. Водители до 25 лет совершают аварии в два раза чаще, чем в среднем по рынку. В возрасте 25-40 лет - на 2 процента реже среднего значения. Водители старше 40 лет - на 35 процентов реже.

Примечательно, что по данным ГИБДД наибольшее количество ДТП совершается водителями в возрасте от 30 до 40 лет. Но такое расхождение легко объясняется. Дело в том, что в статистику ГИБДД попадают только аварии, в которых погибли или получили ранения люди. Страховщики же и Центробанк считают не столько аварии, сколько количество выплат по ОСАГО. То есть в их статистику поступают все ДТП, за которые страховщики платили, в том числе мелкие. При этом в нее не попадают аварии, в которых виновник не был застрахован по ОСАГО, даже если в такой аварии пострадали люди.

Водители в возрасте до 25 лет совершают аварии в два раза чаще, чем в среднем по рынку

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, с увеличением стажа водителей растет и значение тяжести последствий, совершенных ими ДТП. То есть водитель со стажем менее двух лет реже совершает ДТП с пострадавшими или погибшими, чем водители со стажем более 15 лет. Поэтому в статистике ГИБДД они не в лидерах. Зато занимают лидирующие позиции в статистике по ОСАГО. По данным Центробанка, у нас более половины - 53,6 процента - водителей старше 35 лет со стажем вождения более 10 лет.