Tesla вовсю работает над новым родстером. Он должен удивить всех

Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен приоткрыл завесу тайны над перспективным родстером Tesla. "Это будет впечатляющий летательный аппарат", - подчеркнул он.

Впервые о новом Tesla Roadster производитель заявил в 2017 году: тогда Илон Маск пообещал, что электрический гиперкар появится на рынке уже в 2020 году, пишет портал Electrek. Сообщалось, что машина сможет разгоняться до 60 миль в час (почти 100 км/час) за 1,9 секунды. Запас хода был заявлен свыше 600 миль (почти 1000 км). На предзаказ выстроилась очередь: те, кто хотел стать первыми, вносили депозит от 50 до 250 тысяч долларов США.

Позже программу отложили: Илон Маск объяснил, что этот проект не является для Tesla приоритетным. Он намекнул, что гиперкар появится на рынке не раньше 2022 года, поскольку производитель занят проектом Cybertruck, который тоже пришлось притормозить. Сроки по родстеру сдвинулись на 2023 год.

Главный дизайнер Tesla заявил, что работа над проектом ведется и во время нее вся команда многому научилась, что скажется положительным образом на качестве родстера. В частности, будет улучшена трансмиссия, представленная в Model S и X.

"Это будет удивительный, впечатляющий летательный аппарат с пакетом Space X", - пояснил Франц фон Хольцхаузен.

Ранее Илон Маск пояснил, что для производительности родстера будет использован "пакет Space X" с обдувом холодным воздухом. Это может сократить время разгона гиперкара до 100 км/час до 1,1 секунды.