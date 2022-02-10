Третью дозу "ЭпиВакКороны-Н" для пожилых можно вводить через два месяца после второй

Вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", которая предназначена для людей старше 60 лет, сможет применяться по схеме введения трех доз. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.

"Режим дозирования - трехкратное введение по схеме: первая прививка - 0,5 мл в выбранный день, вторая прививка - 0,5 мл через 14-21 день, третья прививка - 0,5 мл через 2 месяца после второй прививки", - цитирует текст инструкции ТАСС.

Ранее сегодня Минздрав одобрил клинические исследования "ЭпиВакКороны-Н" для пожилых людей. Сообщается, что до конца декабря текущего года будут проведены испытания безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины при двух- и трехкратном введении препарата 300 добровольцам старше 60 лет. А также однократном, или бустерном, введении вакцины переболевшим пожилым людям. Речь идет о людях, переболевших коронавирусом 6 и 12 месяцев назад.

Напомним, сейчас в России для вакцинации людей в возрасте старше 60 лет доступны два препарата - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Это следует из перечня противопоказаний к вакцинации от COVID-19 Минздрав.