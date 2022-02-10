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10.02.2022 01:15
Рубрика: Власть

В генконсульстве РФ в Нью-Йорке впервые в истории осталось 5 сотрудников

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке впервые в истории работают всего пять человек. Об этом сообщил генконсул Сергей Овсянников, отметив, что в январе число сотрудников сократилась более чем в два раза.

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По его словам, раньше в консульстве было 12 дипломатов. Сейчас здесь работают четыре человека, не считая самого консула. В конце января уехали пять семей.

"Впервые нет офицера по безопасности, что вопиющий факт", - цитирует Овсянникова РИА Новости. Он не исключил, что число сотрудников миссии может уменьшиться.

При этом Овсянников отметил, что генконсульство пока справляется с обязанностями, несмотря на усеченный состав и колоссальный объем работы. "Каждый день по паспортам мы принимаем до 40 человек и еще 6-8 человек - люди, которые хотят вернуться по свидетельству на возвращение", - рассказал генконсул.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью журналистам подтвердил, что Вашингтон по-прежнему угрожает ему выдворением из страны в рамках торга за визы для сотрудников дипмиссий двух стран. "Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация как была, когда я впервые об этом сказал, так и осталась на сегодняшний день", - сказал он. В январе Антонов уже заявлял, что США поставили вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам посла США в Москве.

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