В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют

Криптовалюты могут быть приравнены к имуществу и облагаться налогом на прибыль. Об этом заявил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход", - уточнил он.

По словам Чебескова, сейчас в правительстве также обсуждается возможность введения переходного периода по налогообложению цифровых валют. Это послужит стимулом для граждан задекларировать владение криптовалютными активами и перейти в "белую плоскость", считают в Минфине.

Ранее правительство утвердило концепцию регулирования оборота криптовалют. Предполагается, что операции с этими финансовыми активами будут регулироваться государством, а для всех участников профессионального рынка установят жесткие обязательства с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.