В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют

Новости

В московских ТЦ пройдет акция для желающих бросить курить 14:30
В ГД заявили об оперативном рассмотрении проекта об индексации пенсий военным 14:27
МИД РФ: Учения НАТО за Полярным кругом усилят напряженность 14:25
Лавров допустил эвакуацию неосновного дипперсонала с Украины 14:19
Финский хоккеист Маннинен сделал первый хет-трик на Олимпиаде в Пекине 14:18
Песков оценил перспективы телефонного разговора Путина и Макрона 14:02
Лавров: У Москвы и Лондона разные трактовки Минских соглашений 13:58
Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине 13:51
В Японии продлили ограничения из-за коронавируса 13:47
Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления 13:40
Оперштаб Москвы рассказал об изменениях в учете новых случаев коронавируса 13:33
Правительство выделит еще 76,5 млрд рублей на оплату больничных 13:31
Дипломаты РФ почтили память генконсула Российской Империи Артура Вильма 13:25
Мишустин расширил программу бесплатного переобучения на молодежь до 35 лет 13:21
Суд продлил арест студенту, устроившему стрельбу в пермском университете 13:16
Кабмин подготовил законопроект об индексации военных пенсий на 8,6% 13:15
Яровая предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии 13:12
ФСБ показала кадры задержания и допроса лжеминеров 13:04
Директор Билана ответил на информацию о его госпитализации с COVID-19 13:03
Профицит российского бюджета в январе составил почти 125 млрд рублей 12:57
Непряева не сдержала слез после финиша гонки на 10 км 12:53
Сборная России потеряла одно место в рейтинге ФИФА 12:49
Оперштаб Москвы обосновал суточный рост случаев COVID изменениями в порядке учета Роспотребнадзора 12:44
В ФСБ выяснили, что лжеминированиями руководил 18-летний гражданин Украины 12:26
Самое дешевое съемное жилье в некоторых городах подорожало на 20-25% 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 13:51
Рубрика: Экономика

В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют

Текст: Матвей Линник
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Криптовалюты могут быть приравнены к имуществу и облагаться налогом на прибыль. Об этом заявил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Фото: istock
Аналитики JPMorgan назвали реальную справедливую стоимость биткоина

"В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход", - уточнил он.

По словам Чебескова, сейчас в правительстве также обсуждается возможность введения переходного периода по налогообложению цифровых валют. Это послужит стимулом для граждан задекларировать владение криптовалютными активами и перейти в "белую плоскость", считают в Минфине.

Ранее правительство утвердило концепцию регулирования оборота криптовалют. Предполагается, что операции с этими финансовыми активами будут регулироваться государством, а для всех участников профессионального рынка установят жесткие обязательства с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

Экономика Финансы Правительство Минфин Виртуальные валюты

Главное сегодня

Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления
Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине
В Беларуси стартовали совместные военные учения "Союзная решимость-2022"
Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
Сколько стоит лечение COVID-19