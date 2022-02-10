В Румынию прибыла первая колонна с американской военной техникой

В Румынию накануне прибыла первая колонна с военной техникой группы войск США. Для пропуска бронетранспортеров и грузовиков на венгерско-румынской границе был организован специальный коридор.

Две другие колонны пересекут границу в течение ночи, передает ТАСС, ссылаясь на национальное информационное агентство Румынии AGERPRES. По словам командира 191-го пехотного батальона, встречавшего американские грузовики, в состав каждой из трех колонн входят 16 единиц техники.

Уже в четверг они отправятся на военную базу "Михаил Когэлничану" в Констанце. Уточняется, что военные прибудут в Румынию "в последующие дни в соответствии с графиком передислокации".

Напомним, в минувшие выходные в Германию и Польшу прибыли первые отряды американских военнослужащих, которых президент США решил направить в Восточную Европу под предлогом разжигаемой им напряженности вокруг Украины. По данным Польского агентства печати, девять самолетов доставили военных США, а всего в страну будет переброшено 1700 военнослужащих. Еще около тысячи американских солдат будет направлено в Румынию.