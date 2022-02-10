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Рубрика: В мире

В штате Нью-Йорк два человека получили ранения при стрельбе возле школы

Инцидент со стрельбой произошел в среду на территории одной из школ в города Баффало (штат Нью-Йорк). По данным местной полиции, неизвестный открыл огонь на парковке возле учебного заведения.

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К данному моменту подтверждена информация о двух раненых - это ученик школы и охранник. На месте ЧП сейчас работают правоохранительные органы, передает РИА Новости. Других подробностей произошедшего пока нет.

Напомним, на прошлой неделе в городе Ричфилд (штат Миннесота) неизвестный устроил стрельбу рядом со школой. В результате один школьник погиб, еще один получил тяжелые ранения.

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