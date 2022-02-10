Вьетнам открыл въезд переболевшим россиянам без прививки

Отмечается, что новые правила вступают в силу с 9 февраля. "Вьетнам теперь признает российские сертификаты переболевшего с Госуслуг. Документ необходимо предоставить в аэропорту по прилету во Вьетнам (в распечатанном и электронном виде, сертификат должен быть скачан на английском языке с данными загранпаспорта)", - говорится на сайте АТОР.

При этом туристам, планирующим поездку во Вьетнам, нужно обратить внимание, что Вьетнам считает действительными такие сертификаты только шесть месяцев (180 дней) с момента выздоровления, следует из сообщения.

Ранее также стало известно, что с 10 февраля Филиппины отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда в страну виза не требуется. При этом туристы должны предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 48 часов до отъезда из своей страны.