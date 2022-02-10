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10.02.2022 16:55
Рубрика: Экономика

Вьетнам открыл въезд переболевшим россиянам без прививки

Текст: Нина Егоршева
Вьетнам разрешил въезд невакцинированным, но переболевшим COVID-19 туристам из России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные компании ANEX Tour.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отмечается, что новые правила вступают в силу с 9 февраля. "Вьетнам теперь признает российские сертификаты переболевшего с Госуслуг. Документ необходимо предоставить в аэропорту по прилету во Вьетнам (в распечатанном и электронном виде, сертификат должен быть скачан на английском языке с данными загранпаспорта)", - говорится на сайте АТОР.

Фото: Наталья Онищенко
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При этом туристам, планирующим поездку во Вьетнам, нужно обратить внимание, что Вьетнам считает действительными такие сертификаты только шесть месяцев (180 дней) с момента выздоровления, следует из сообщения.

Ранее также стало известно, что с 10 февраля Филиппины отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда в страну виза не требуется. При этом туристы должны предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 48 часов до отъезда из своей страны.

Экономика Туризм В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам

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