Видео: молниеносно увернулся от летящей на него машины

Кто быстрее: стартующий с неудобной для бега позиции непрофессиональный бегун или летящий во весь опор автомобиль? Так-то вроде бы быстрее должен быть автомобиль, но вы не спешите с ответом, а оцените-ка дополнительные вводные: машина потеряла управление и летит прямиком на человека, и только от его реакции и скорости зависит, выживет он или нет.

Правильный ответ - быстрее окажется человек, и в этом можно убедиться благодаря видео из Бразилии. Сеньор средних лет прячется от солнца, сидя на небольшой табуретке и замечает, что на него летит легковой автомобиль. За сотую долю секунды он понимает, в какую сторону лучше бежать и с резвостью олимпийского чемпиона стартует из положения сидя.

Еще через полсекунды машина врезается в стену в том месте, где мужчина сидел, но его там и след простыл.

В комментариях под видео случившееся ДТП объяснили неровностями на дороге, из-за которых водитель не смог удержать руль, хотя нам кажется, что всё дело в том, что салон был полон подростков, жаждущих драйва и приключений.