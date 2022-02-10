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10.02.2022 08:54
Рубрика: Общество

Врач предупредил, что у детей при "омикроне" может развиться острый ларинготрахеит

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При заражении "омикрон"-штаммом коронавируса у детей до пяти лет может развиваться ларинготрахеит. Об этом рассказал врач-педиатр Сергей Токарев.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
В Роспотребнадзоре назвали самые опасные последствия "омикрона" у детей

По его словам, этому заболеванию больше всего подвержены мальчики. Ларинготрахеит развивается в верхних дыхательных путях, вызывая их острое воспаление и приводя к стенозу гортани.

При отсутствии срочной медицинской помощи ларинготрахеит может привести к летальному исходу, предупредил медик.

"Если у ребенка на фоне заболевания побледнел или посинел носогубный треугольник, кашель стал "лающим", голос осип, а дыхание стало частым, шумным и свистящим с участием вспомогательной мускулатуры, развивается одышка и беспокойство, это означает, что заболевшему требуется незамедлительная помощь медиков", - цитирует его Ura.ru.

Ранее замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что симптомы "омикрона" у детей обычно появляются через два-три дня после заражения, однако могут задерживаться на неделю.

По данным ведомства, тяжелые формы COVID-19 у детей встречаются очень редко - менее одного процента заболевших. А госпитализируется всего около трех процентов от общего числа инфицированных.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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