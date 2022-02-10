За год бойцы СОБРа Росгвардии "Рысь" задержали 284 преступника

В течение 2021 года знаменитый СОБР "Рысь" Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии участвовал в 202 операциях. В результате были задержаны по подозрению в совершении преступления - 284 человека, из них - четверо находящихся в федеральном розыске.

Кроме того, изъято 116 единиц огнестрельного оружия, 63052 единицы боеприпасов различного калибра и маркировки, 31 816 300 рублей, 3 820 000 долларов. А еще спецназовцы изымали взрывчатку, наркотики, находили угнанные машины. И так - ежегодно на протяжении трех десятков лет.

У СОБРа "Рысь" сегодня юбилей - 30 лет со дня образования легендарного отряда. За эти годы при выполнении служебно-боевых задач погибли 3 сотрудника отряда, ранено 49. В отряде - шесть Героев России. Трем погибшим сотрудникам это высокое звание присвоено посмертно, они навечно занесены в списки личного состава подразделения.

Сейчас в отряде служат 19 сотрудников, награжденных Орденом Мужества, трое - Орденом "За личное мужество", 55 - медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, 58 - медалями "За отвагу", 62 - медалями "За отличие в охране общественного порядка", двое - медалями Жукова и пятеро - медалями Суворова. Все эти награды имеют статус государственных.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

СОБР "Рысь" ЦСН СР Росгвардии ведет свою историю с 10 февраля 1992 года, когда приказом министра внутренних дел РФ в составе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России был создан отдел тактических операций Криминальной милиции.

В тот же год указом президента РФ были созданы специальные подразделения быстрого реагирования. В пункте 8 указа говорится: "Усилить Главное управление по борьбе с организованной преступностью специальными подразделениями быстрого реагирования, предусмотрев их оснащение современными видами передвижения, защиты и вооружения из ресурсов Министерства обороны Российской Федерации. Возложить на них задачу предупреждения и пресечения деятельности вооруженных преступных групп, изъятия незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, наркотиков и предотвращения их распространения".

Потом была череда внутриведомственных реорганизаций отряда и даже переименований, некоторое время он именовался отрядом милиции специального назначения (ОМСН). А 5 апреля 2016 года указом президента Владимира Путина специальные отряды быстрого реагирования МВД были переподчинены и включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

За эти годы собровцы "Рыси" участвовали во многих спецоперациях - боролись с уголовниками и террористами, освобождали заложников, спасали мирных граждан.

Так, в 1993 году они участвовали в освобождении заложников в Минеральных Водах и Махачкале, в штурме Грозного. В 1995-м - в освобождении заложников, захваченных боевиками Шамиля Басаева в Буденновске.

На их счету освобождение заложников в селе Первомайское, а в 2002 году - участие в освобождении заложников в московском театральном центре на Дубровке. И еще множество боестолкновений в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Именно бойцы "Рыси" ликвидировали в 2014 году в Подмосковье лидера банды "ГТА" Руслана Усманова, который совершил множество убийств. А в 2015 году собровцы в Калмыкии ликвидировали трех опасных преступников из группировки "Бабаюртовская", нападавших на полицейских.