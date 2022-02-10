Новости

Профицит российского бюджета в январе составил почти 125 млрд рублей 12:57
Непряева не сдержала слез после финиша гонки на 10 км 12:53
Сборная России потеряла одно место в рейтинге ФИФА 12:49
Оперштаб Москвы обосновал суточный рост случаев COVID изменениями в порядке учета Роспотребнадзора 12:44
В ФСБ выяснили, что лжеминированиями руководил 18-летний гражданин Украины 12:26
Самое дешевое съемное жилье в некоторых городах подорожало на 20-25% 12:24
За год бойцы СОБРа Росгвардии "Рысь" задержали 284 преступника 12:20
РФ и Казахстан согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID 12:07
Минск и Черкесск подписали дорожную карту по развитию сотрудничества 11:58
В "Единой России" предложили создать единый цифровой реестр памятников 11:50
Бывший глава Мюнхенской конференции рассказал о выступлении Путина в 2007 году 11:48
ОДКБ: Эскалация конфликта на юго-востоке Украины реальна из-за поставок оружия Западом 11:44
Камилу Валиеву не отстраняли от личных соревнований 11:42
Лавров заявил о готовности ответить взаимностью в отношениях с Британией 11:37
Лавров: Отношения РФ и Британии находятся на самой низкой отметке 11:34
На Украине признали проблемы с использованием турецких беспилотников 11:24
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км 11:18
В суде подтвердили судимость педагога, которая читала детям Хармса 11:16
Правительство даст льготы производителям и владельцам электрозарядных станций 11:05
Постковидный синдром исследуют по двенадцати параметрам 11:02
Американские дальнобойщики готовят акцию протеста против вакцинации 10:51
В Москве мужчина похитил ювелирные украшения на 35 миллионов рублей 10:51
Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Играх 10:49
Захарова: Россия готова урегулировать ситуацию с Deutsche Welle и RT 10:48
Пожар произошел на стоянке самолетов в аэропорту "Шереметьево" 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 12:20
Рубрика: Происшествия

За год бойцы СОБРа Росгвардии "Рысь" задержали 284 преступника

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Пресс-служба Росгвардии Фото: Пресс-служба Росгвардии
Фото: Пресс-служба Росгвардии

В течение 2021 года знаменитый СОБР "Рысь" Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии участвовал в 202 операциях. В результате были задержаны по подозрению в совершении преступления - 284 человека, из них - четверо находящихся в федеральном розыске.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Более 700 правонарушителей задержали в январе росгвардейцы в ЦФО

Кроме того, изъято 116 единиц огнестрельного оружия, 63052 единицы боеприпасов различного калибра и маркировки, 31 816 300 рублей, 3 820 000 долларов. А еще спецназовцы изымали взрывчатку, наркотики, находили угнанные машины. И так - ежегодно на протяжении трех десятков лет.

У СОБРа "Рысь" сегодня юбилей - 30 лет со дня образования легендарного отряда. За эти годы при выполнении служебно-боевых задач погибли 3 сотрудника отряда, ранено 49. В отряде - шесть Героев России. Трем погибшим сотрудникам это высокое звание присвоено посмертно, они навечно занесены в списки личного состава подразделения.

Сейчас в отряде служат 19 сотрудников, награжденных Орденом Мужества, трое - Орденом "За личное мужество", 55 - медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, 58 - медалями "За отвагу", 62 - медалями "За отличие в охране общественного порядка", двое - медалями Жукова и пятеро - медалями Суворова. Все эти награды имеют статус государственных.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

СОБР "Рысь" ЦСН СР Росгвардии ведет свою историю с 10 февраля 1992 года, когда приказом министра внутренних дел РФ в составе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России был создан отдел тактических операций Криминальной милиции.

В тот же год указом президента РФ были созданы специальные подразделения быстрого реагирования. В пункте 8 указа говорится: "Усилить Главное управление по борьбе с организованной преступностью специальными подразделениями быстрого реагирования, предусмотрев их оснащение современными видами передвижения, защиты и вооружения из ресурсов Министерства обороны Российской Федерации. Возложить на них задачу предупреждения и пресечения деятельности вооруженных преступных групп, изъятия незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, наркотиков и предотвращения их распространения".

Потом была череда внутриведомственных реорганизаций отряда и даже переименований, некоторое время он именовался отрядом милиции специального назначения (ОМСН). А 5 апреля 2016 года указом президента Владимира Путина специальные отряды быстрого реагирования МВД были переподчинены и включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

За эти годы собровцы "Рыси" участвовали во многих спецоперациях - боролись с уголовниками и террористами, освобождали заложников, спасали мирных граждан.

Инженеры Росгвардии применяют комплекс "Разрушитель" для разминирования

Так, в 1993 году они участвовали в освобождении заложников в Минеральных Водах и Махачкале, в штурме Грозного. В 1995-м - в освобождении заложников, захваченных боевиками Шамиля Басаева в Буденновске.

На их счету освобождение заложников в селе Первомайское, а в 2002 году - участие в освобождении заложников в московском театральном центре на Дубровке. И еще множество боестолкновений в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Именно бойцы "Рыси" ликвидировали в 2014 году в Подмосковье лидера банды "ГТА" Руслана Усманова, который совершил множество убийств. А в 2015 году собровцы в Калмыкии ликвидировали трех опасных преступников из группировки "Бабаюртовская", нападавших на полицейских.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Росгвардия Правительство МВД РГ-Видео

Главное сегодня

Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице