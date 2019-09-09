Верховный суд оставил в силе пожизненные сроки для участников "банды ГТА"

Верховный суд России признал законным приговор, вынесенный нижестоящей инстанцией участникам так называемой "банды ГТА". Четыре участника банды приговорены к пожизненному сроку за решеткой, пятый получил двадцать лет лишения свободы.

"Бандой ГТА" преступников прозвали по аналогии с компьютерной игрой. По ночам бандиты разбрасывали на трассах в Подмосковье самодельные шипы. Водители, кому не повезло наехать и проколоть шину, останавливались и становились жертвами преступников. Людей убивали, машины забирали.

Информация о том, что останавливаться на дорогах стало опасно, быстро разлетелась по соцсетям. Преимущественно бандиты орудовали на трассе "Дон". Тем не менее, несколько месяцев в тревоге были, пожалуй, все водители столичного региона, по каким бы трассам они ни ездили. Тревожные сообщения появились летом, а осенью правоохранители задержали бандитов.

Выяснилось, что главарем банды был Ибайдулло Субханов. Он создал группировку в марте 2012 года. При задержании Субханов оказал сопротивление и был убит. Четверо бандитов попытались сбежать из Московского областного суда, где слушалось дело, и были убиты.

Еще пять получили тюремные сроки. В августе 2018 года Мособлсуд приговорил четверых участников банды - Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова - к пожизненному заключению, пятый - Зафарджон Гулямов - был осужден на 20 лет колонии. Подсудимые были признаны виновными в убийствах 17 человек и в двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия и похищении документов.

Верховный суд России признал приговор законным. Потерпевшие в беседе с корреспондентом ТАСС заявили, что с пожизненными сроками осужденных согласны, а сам приговор считают законным и обоснованным.