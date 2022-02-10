За ВАЗ-2109 с нулевым пробегом попросили 7 млн рублей

В Тольятти продаётся хэтчбек ВАЗ-2109, выпущенный в 1992 году, который с того времени проехал, если верить данным в объявлении на "Авто.ру", всего 11 км. За настоящий раритет, которому стукнет в этом году добрых 30 лет, просят 7 млн рублей.

Продавец отметил, что представленный автомобиль является экспортным, предпродажную подготовку "девятка" не проходила.

О том, что автомобиль действительно не эксплуатировался на дорогах общего пользования, говорят пломбы на стёклах, крышке багажника; капотная пломба сохранена, но её решили пожертвовать в целях демонстрации подкапотного пространства, находящегося в идеальном состоянии без каких-либо признаков работы агрегатов.

Также в первозданном виде находятся днище автомобиля, элементы подвески, выхлопная система.

На автомобиль не установлены наружные зеркала заднего вида и "дворники".

"Лада Спутник 1300S" оснащён бензиновым двигателем 1.3 литра мощностью 64 л.с. с карбюраторной системой впрыска и механической коробкой передач.

Производство модели стартовало в 1987 году, а завершилось только в 2011-м, когда на смену "девятке" пришла так называемая "Самара-2" - ВАЗ-2114.

Фото: www.auto.ru