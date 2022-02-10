Захарова посоветовала Западу не путать Россию с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что ошибки, подобные допущенной министром иностранных дел Великобритании могут стать фатальными для Запада. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-1", комментируя слова главы британской дипломатии Лиз Трасс, "не признавшей" суверенитет над России над Воронежской и Ростовской областями.

Как отметила Захарова, министр иностранных дел Великобритании сама признала, что перепутала Украину с Россией. "Главное, чтобы это не повторялось, - отметила официальный представитель МИД, - Они так часто говорят об Украине и так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными".