Замглавы МИД: ОДКБ в Казахстане успешно прошла серьезный экзамен на боеспособность

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС отметил, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане в январе стала для организации серьезным экзаменом на боеспособность.

"Приходилось действовать в условиях жестких временных рамок, принимать решения, можно сказать, за считаные часы, - отметил дипломат. - Государства-члены организации продемонстрировали, что готовы быть едиными не только на словах, но и на деле".

В отношении перспектив расширения организации Руденко подчеркнул, что "ОДКБ - это не закрытый клуб", а ее "членом может стать любое государство, которое разделяет ее цели и принципы и готово принять на себя обязательства" в рамках действующих в ОДКБ международных договоров. Как указал дипломат, "опыт организации неизменно вызывает интерес у наших стран-соседей, также заинтересованных в создании общего пространства безопасности". Он также отметил, что в некоторых специальных операциях и учениях ОДКБ "регулярно принимают участие представители государств, в том числе европейских".

Замглавы МИД также сказал, что ОДКБ "уже многие годы на постоянной основе вносит весомый вклад в обеспечение региональной безопасности и стабильности", включая борьбу с незаконным наркотрафиком, оргпресту

пностью и другими современными трансграничными вызовами.