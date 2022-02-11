Что можно сделать со ржавчиной на кузове автомобиля

С мелкими очагами ржавчины на кузове борются далеко не все автомобилисты. Некоторые ждут, пока повреждения металла станут довольно большими, чтобы отремонтировать деталь целиком.

Существует три разновидности коррозии, пишет aif.ru: очаговая, точечная и структурная. Очаговая ржавчина начинается с точечной: пятна постепенно растут вширь. Даже через несколько месяцев после появления их можно устранить, поскольку внутрь металла они не успевают проникнуть.

Но если проморгать момент, то небольшие пятна превратятся в межкристаллитную коррозию. Она нарушит связи между зернами металла, что ухудшит его механические свойства. Структурную коррозию усугубляют ежедневные динамические нагрузки, которые претерпевает кузов. Со временем в деталях возникают сквозные отверстия, шансы на ремонт которых ничтожно малы. Поэтому есть смысл обезопасить кузов, когда точки ржавчины только начинают появляться.

Можно попробовать заняться ремонтом самостоятельно. Главное условие - наличие теплого и сухого гаража, где нанесенная краска сможет нормально просохнуть.

Первым делом нужно зачистить очаг поражения, затем загрунтовать его, зашпаклевать, а потом покрасить. Пригодится наждачная бумага различной зернистости, шуруповерт или шлифмашинка с круговой насадкой. Нужно подготовить также преобразователь ржавчины, обезжиривающий растворитель, грунтовку, шпаклевку с отвердителем, краску под цвет кузова и прозрачный лак. И запастись временем: ремонт может затянуться на несколько дней.

Первым делом нужно зачистить краску вокруг поврежденного участка вместе с коррозией до чистого металла. После этого пятно нужно обезжирить и обработать кислотным грунтом, который повышает антикоррозийную стойкость.

Когда грунтовка высохнет, ее нужно покрыть слоем обычного акрилового грунта. Для выравнивания поверхности следует использовать шпаклевку. наносится она тонкими слоями по несколько раз, чтобы не появилось трещин.

После высыхания шпаклевки участок нужно еще раз отшлифовать. Первый раз бумагой с зернистостью 240, потом - 320. Затем с три слоя нанести краску.

Краска подбирается под цвет кузова. Сотрудники в магазинах автохимии могут помочь с колеровкой, смешав нужный цвет под каталог производителя.

Перед нанесением краски нужно защитить соседние участки малярным скотчем и защитной пленкой. Баллончик следует держать перпендикулярно поверхности окрашиваемого участка на расстоянии около 30 см. Перед нанесением лучше протестировать мощность струи на другой поверхности.

После каждого слоя краски нужно дать ему высохнуть как следует, иначе покрытие вздуется. С окончанием ремонта восстановленный участок нужно вымыть и высушить.