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11.02.2022 12:41
Рубрика: Легковые авто

Дальнобойщики-антиваксеры парализовали выпуск автомобилей в Канаде

Текст: Константин Руссов

В Канаде продолжаются протесты дальнобойщиков против обязательной вакцинации - без наличия сертификата о прививки против коронавируса некоторые водители не могут въехать на территорию страны.

Фото: Istock
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Это ещё больше осложнило положение выпускающей автопромышленности, которая и так испытывает нехватку комплектующих для нормальной работы. И забастовки в Канаде могут быть только началом.

Протесты в Канаде продолжаются уже несколько дней, и поддержать дальнобойщиков приходят люди других профессий, однако, по данным Abacus, недовольных действиями протестующих большинство - 68% опрошенных сообщили, что они не разделяют позиции дальнобойщиков и сочувствующих им, и что им изрядно надоел звук клаксонов, раздающийся постоянно.

Глядя на коллег, к аналогичным мерам против обязательной вакцинации могут прибегнуть водители США, Нидерландов, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, сообщает Fox News.

Чем это грозит для автопромышленности в США? Мост "Амбассадор" длиной 2.3 км над рекой Детройт соединяет города Детройт и Уинсор, по которому осуществляется четверть грузоперевозок между США и Канадой.

Последствия забастовок начали оказывать негативное влияние на работу крупнейших автозаводов в США. По данным Detroit Free Press, General Motors пришлось отменить несколько смен, по сокращённому графику трудятся на нескольких предприятиях компании Ford. Проблемы с производством возникли у Jeep, Chrysler и Toyota.