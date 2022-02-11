Дальнобойщики-антиваксеры парализовали выпуск автомобилей в Канаде

В Канаде продолжаются протесты дальнобойщиков против обязательной вакцинации - без наличия сертификата о прививки против коронавируса некоторые водители не могут въехать на территорию страны.

Это ещё больше осложнило положение выпускающей автопромышленности, которая и так испытывает нехватку комплектующих для нормальной работы. И забастовки в Канаде могут быть только началом.

Протесты в Канаде продолжаются уже несколько дней, и поддержать дальнобойщиков приходят люди других профессий, однако, по данным Abacus, недовольных действиями протестующих большинство - 68% опрошенных сообщили, что они не разделяют позиции дальнобойщиков и сочувствующих им, и что им изрядно надоел звук клаксонов, раздающийся постоянно.

Глядя на коллег, к аналогичным мерам против обязательной вакцинации могут прибегнуть водители США, Нидерландов, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, сообщает Fox News.

Чем это грозит для автопромышленности в США? Мост "Амбассадор" длиной 2.3 км над рекой Детройт соединяет города Детройт и Уинсор, по которому осуществляется четверть грузоперевозок между США и Канадой.

Последствия забастовок начали оказывать негативное влияние на работу крупнейших автозаводов в США. По данным Detroit Free Press, General Motors пришлось отменить несколько смен, по сокращённому графику трудятся на нескольких предприятиях компании Ford. Проблемы с производством возникли у Jeep, Chrysler и Toyota.