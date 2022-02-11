Ее звезда. 120 лет со дня рождения Любови Орловой

Новости

В Оттаве арестованы десятки протестующих дальнобойщиков 00:50
Глава полиции Лондона ушла в отставку после расследования вечеринок Джонсона 00:32
Посол РФ: На переговорах британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова 00:31
ЦСКА и "Зенит" уступили в матчах баскетбольной Евролиги 00:25
Женская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
Дания - Россия. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022 00:01
ВОЗ: Число заразившихся COVID в мире превысило 402 млн 10.02.2022
В ООН прокомментировали заявления Киева о месте РФ в составе Совбеза 10.02.2022
Мозес продлил контракт со "Спартаком" до 2024 года 10.02.2022
Захарова посоветовала Западу не путать Россию с Украиной 10.02.2022
Оверчук обсудил с замом премьера Казахстана торгово-экономическое сотрудничество 10.02.2022
Двоим олимпийским чемпионам-росгвардейцам присвоено звание "капитан" 10.02.2022
Ракета "Союз" со спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру 10.02.2022
В Госдуме объяснили, почему сенат США зашел в тупик по вопросу новых санкций 10.02.2022
На французских берегах Ла-Манша появятся видеокамеры 10.02.2022
Мишустин обсудил с Токаевым сотрудничество в экономике 10.02.2022
Мурманский аэропорт эвакуировали из-за угрозы ЧС 10.02.2022
Путин создал комиссию Совбеза РФ по миграционной политике 10.02.2022
Третью дозу "ЭпиВакКороны-Н" для пожилых можно вводить через два месяца после второй 10.02.2022
Умер французский ученый Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита 10.02.2022
Захарова отметила некомпетентность западных партнеров 10.02.2022
Для Дальнего Востока разработают меры поддержки инвестпроектов в сфере лесопереработки 10.02.2022
Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России 10.02.2022
МИД: Ответ России на недружественные шаги Лондона будет выверенным и жестким 10.02.2022
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Днепра 10.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
11.02.2022 00:01
Рубрика: Культура

Ее звезда. 120 лет со дня рождения Любови Орловой

Текст: Валерий Кичин
120 лет со дня рождения актрисы, в свете улыбки которой прошла половина советского века, - Любови Орловой. Почему мы с трудом вспоминаем героев сегодняшних экранов, а Орлова до сих пор звезда? Фильмов у нее немного: из популярных всего пять - "Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга", "Весна", "Светлый путь". Но каждый до сих пор в числе хитов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Была ли она великой актрисой? Нет: в драматических киноролях ("Композитор Глинка", "Встреча на Эльбе", "Дело Артамонова", "Русский сувенир") она заурядна. Но в музыкальном кино ей не было равных. Может, была выдающейся танцовщицей? Но все, что она станцевала на экране, - это чечетка на пушке в "Цирке": три притопа, два прихлопа. И опереточный танец в "Весне".

Даже в кителе с чужого плеча насквозь промокшая Любовь Орлова все равно оставалась звездой

А в комплексе излучала такое сияние, что глазам больно - люди влюблялись раз и навсегда. Она принесла с собой понятие - звезда. Любили Целиковскую, обожали Раневскую, восхищались Серовой, а звездой была Орлова. Они прекрасно играли, она - сияла.

Орлову считают порождением Голливуда. Они с Григорием Александровым там бывали, дружили с Чаплином. И серьезно относились к опыту американского мюзикла, перенеся его принципы, его технологию в наше кино. Там Орлова постигала тайны "звездности". Звезда не перевоплощается, не становится письмоносицей или ткачихой - она прикидывает на себя их платья.

Жизнь после славы: взлеты и падения Любови Орловой

В "Цирке" ее героиня Марион Диксон влюблялась в советского гимнаста и впервые понимала, что такое свобода. В этом пропагандистском сюжете заложен и принцип воздействия Орловой на публику: звезда сходила с небес, меняла сверкающее платье на свитер и становилась такой же, как мы. То есть свершалось чудо, оно возвышало нас, мы начинали больше себя уважать и ценить приметы жизни, к которым привыкли: кумач Первомая ("Цирк"), тишину лабораторий ("Весна"); набережные Москвы-реки казались еще прекраснее, в них оживали строки Пушкина ("Весна"). Орлова сходила в мир, как фея, в ее присутствии мифы становились явью. Она дарила минуты счастья - иллюзорного, но настоящего. Фильмы воспринимались как сказка, источавшая дивные мелодии Дунаевского. В них страна представала братством, которому действительно нет преград. После них хотелось жить и смеяться, как детям.

Фильмы Орловой доказали востребованность кино как "фабрики грез". Оно не уводило от реальности - оно делало ей инъекцию оптимизма, торило пути к идеалу. Конечно, в то время, когда Марион Диксон восхищалась советскими свободами, людей тысячами гнали в ГУЛАГ. Но музыкальный жанр не занимается политической конъюнктурой, иначе "Цирк" не был бы так востребован и сегодня. Он дает людям передышку и вселяет уверенность в своих силах. И героини Орловой в этом были главным аргументом.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне
Путин сообщил о начале поставок "Спутника Лайт" в Казахстан
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Где хранятся флаг СССР и глобус Петра I: К юбилею Исторического музея
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса