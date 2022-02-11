Эксперт Ситтон: Запрет на российское топливо обрушит мировую экономику

Полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны обернется крахом для мировой экономики. Об этом заявил экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.

Он оценил вероятность развития событий по худшему сценарию. "Шансы на то, что российские энергоносители на 100 процентов исчезнут, практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику", - цитирует американца РИА Новости.

Ситтон напомнил, что в 2008 и 2009 годах дефицит нефти на мировом нефтяном рынке составлял всего три процента, но даже тогда цена на "черное золото" взлетела до 140 долларов за баррель.

В декабре прошлого года рынок не получал почти 800 тысяч баррелей нефти в сутки, а в январе этого цифры были такими: 400 тысяч баррелей в сутки вместо 210 тысяч.

Это негативно сказывается на мировой экономике, разгоняя инфляцию. Эксперты говорят о назревающем энергетическом кризисе. Дорогое сырье сдерживает экономический рост. А цены на электричество, тепло, продукты и технику растут.