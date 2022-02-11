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Рубрика: Экономика

Эксперт Ситтон: Запрет на российское топливо обрушит мировую экономику

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны обернется крахом для мировой экономики. Об этом заявил экс-комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.

Фото: Mario Tama/Getty Images/AFP
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Он оценил вероятность развития событий по худшему сценарию. "Шансы на то, что российские энергоносители на 100 процентов исчезнут, практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику", - цитирует американца РИА Новости.

Ситтон напомнил, что в 2008 и 2009 годах дефицит нефти на мировом нефтяном рынке составлял всего три процента, но даже тогда цена на "черное золото" взлетела до 140 долларов за баррель.

В декабре прошлого года рынок не получал почти 800 тысяч баррелей нефти в сутки, а в январе этого цифры были такими: 400 тысяч баррелей в сутки вместо 210 тысяч.

Это негативно сказывается на мировой экономике, разгоняя инфляцию. Эксперты говорят о назревающем энергетическом кризисе. Дорогое сырье сдерживает экономический рост. А цены на электричество, тепло, продукты и технику растут.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть Сокращение добычи нефти

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