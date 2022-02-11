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Рубрика: Экономика

Эксперты пояснили, зачем нужно срочно принимать закон "о навозе"

Текст: Татьяна Карабут
Скорейшее принятие закона о продуктах жизнедеятельности животных позволит наконец беспрепятственно использовать навоз и помет в качестве удобрений, а бизнес избавит от миллионных штрафов, считают отраслевые эксперты.
Фото: Jevtic / istock Фото: Jevtic / istock
Фото: Jevtic / istock

На "правительственном часе" в Совете Федерации 11 февраля его спикер Валентина Матвиенко жестко раскритиковала федеральные органы власти за медленное согласование законопроекта об использовании навоза в качестве натурального удобрения и поставила сенаторам и членам правительства задачу в недельный срок договориться по проекту закона.

В Госдуму внесен законопроект об обращении с навозом

В последние несколько лет навоз и помет признаются одновременно отходами, агрохимикатами, сырьем для продукта (удобрения) и самим продуктом. Для каждой категории действуют свои нормативы и требования, выполнить которые все вместе невозможно, не нарушив какой-либо из них. В результате в России, с одной стороны, серьезно снизилось внесение органических удобрений, с другой - предприятия рискуют быть оштрафованы за несоблюдение какого-либо из требований. Законопроект о продуктах жизнедеятельности, который решит проблему, в конце прошлого года внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов Госдумы.

Сейчас проблема накопленного предприятиями навоза стоит очень остро. Сложилась серьезная правовая коллизия: в законодательстве отходы жизнедеятельности животных приравнены к отходам производства, а значит, их нельзя использовать в сельскохозяйственном обороте, пояснил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Кроме того, компаниям выносят многомиллиардные штрафы за нарушение правил утилизации. Если не урегулировать этот вопрос в ближайшее время, то можно говорить о значительных рисках для отрасли и серьезных негативных последствиях, считает эксперт.

При этом, по его мнению, некоторые экологи грубо искажают суть проблемы, когда говорят о том, что предприятия отрасли хотят получить возможность бесконтрольно сливать отходы.

Фото: Istock
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"Это не так. Навоз должен перерабатываться в органические удобрения, использоваться в хозяйственном обороте. Для этого существуют регламенты и определенные технические условия, которым все крупные компании отвечают. Те предприятия, которые не хотят вкладываться ни в технологии по переработке навоза, ни в хранилища, - они будут уходить с рынка. Отрасль выступает за цивилизованный подход к работе, который бы обеспечивал сохранность природы с одной стороны и развитие бизнеса с другой", - отметил Юрий Ковалев. Он также добавил, что Минсельхоз уже давно поднимает этот вопрос, но инициатива сталкивается с противодействием со стороны ряда других ведомств.

Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины и в десятку лидеров по производству говядины. С 2005 года в отрасль инвестировано более 1,2 трлн рублей, созданы сотни животноводческих объектов, построенных по мировым стандартам с учетом всех природоохранных и экологических требований. Страна превратилась в нетто-экспортера мяса и мясопродуктов, отметил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако, по его мнению, развитие отрасли тормозится несовершенными законами и избыточными административными нагрузками. Это, в частности, касается и вопросов обращения с продуктами жизнедеятельности животных, а именно с навозом и пометом.

Он тоже знает случаи, когда животноводам выписывали штрафы со стороны Росприроднадзора из-за неоднозначного толкования законодательства.

"Такие штрафы легко могут привести к банкротству даже самых передовых предприятий. Производители месяцами судятся с надзорным ведомством, доказывая свою правоту вместо того, чтобы сосредоточиться своей основной деятельности - производстве мяса", - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что законопроект "о навозе" не предполагает снижения уровня защиты окружающей среды. Никто не позволит свиноводам или птицеводам сливать свежий навоз и помет в речку, отравлять им почву.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Здесь все останется, как прежде - природа будет под охраной закона. Но, наконец, будет внесена ясность в неоднозначно трактуемое надзорными органами регулирование. Законопроект комплексный и создает, в том числе, условия для формирования новой отрасли - производства и обращения органических удобрений", - отметил Юшин.

При этом, если навоз и помет не будут использоваться для повышения плодородия почв, они, как и сейчас, будут признаваться отходами и как прежде будут регулироваться законодательством об отходах.

Схожего мнения придерживается и гендиректор Союзмолоко Артем Белов. По его словам, общая сумма штрафов по результатам одной проверки сельхозпредприятия могла достигать десятков миллионов рублей. Основанием могли служить, например, неправильное ведение учета, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на продукты переработки навоза и т.д. Срочное принятие закона о продуктах жизнедеятельности животных снизит создавшееся напряжение в секторе, считает Белов.

Экономика АПК

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