Глава ДНР допустил, что РФ может помочь Донбассу в случае нападения Украины

Власти Донецкой народной республики (ДНР) полагают, что Россия может оказать им помощь в случае нападения Украины. Такое мнение выразил глава республики Денис Пушилин.

"Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, если будут уничтожаться населенные пункты, гражданское население, то Россия может предпринять такие шаги", - заявил глава ДНР (цитата по ТАСС).

Пушилин подчеркнул, что в данном вопросе последнее слово остается за Москвой. Кроме того, он добавил, что вооруженные силы республики сделают все, чтобы защитить мирное население.

Ранее власти ДНР сообщили о том, что Киев продолжает наращивать свое военное присутствие на востоке Украины, что свидетельствует о подготовке к нападению на народные республики.