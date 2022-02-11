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Рубрика: В мире

Глава ДНР допустил, что РФ может помочь Донбассу в случае нападения Украины

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Донецкой народной республики (ДНР) полагают, что Россия может оказать им помощь в случае нападения Украины. Такое мнение выразил глава республики Денис Пушилин.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, если будут уничтожаться населенные пункты, гражданское население, то Россия может предпринять такие шаги", - заявил глава ДНР (цитата по ТАСС).

Пушилин подчеркнул, что в данном вопросе последнее слово остается за Москвой. Кроме того, он добавил, что вооруженные силы республики сделают все, чтобы защитить мирное население.

Ранее власти ДНР сообщили о том, что Киев продолжает наращивать свое военное присутствие на востоке Украины, что свидетельствует о подготовке к нападению на народные республики.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

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