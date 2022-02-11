Козак: Надеемся, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия

Украина демонстрирует милитаристскую риторику в отношении Донбасса, однако Москва рассчитывает, что Киеву хватит благоразумия не начинать боевые действия против собственных граждан. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров "нормандского формата".

Трудно предположить, будет ли Украина пытаться что-то решить военным путем, заявил Козак, добавив, что не хочет брать на себя смелость прогнозировать украинские планы. При этом он обратил внимание на милитаристскую, военную риторику "с обозначением каких-то мифических планов "А", "Б", пишет ТАСС. "Поэтому будем надеяться только, что хватит благоразумия не начинать боевые действия против собственных граждан, которые находятся сегодня по другую сторону линии соприкосновения", - подчеркнул Козак.

Переговоры политсоветников в "нормандском" формате" (Россия, Германия, Украина, Франция) в Берлине продлились почти девять часов. По словам Козака, они завершились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Стороны переговоров в Берлине не смогли добиться от Киева согласия на прямой диалог с Донбассом.